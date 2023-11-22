Kasko ve sigorta fiyatları düştü! Sigorta ücretlerinde yüzde 20 düşüş

Otomobil piyasasındaki fiyat düşüşü, yan sektörleri de etkilemeye başladı. Özellikle kasko ve sigorta bedellerinde geçen yıla göre yüzde yirmiye yakın indirim var.

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