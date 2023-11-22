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Kasko ve sigorta fiyatları düştü! Sigorta ücretlerinde yüzde 20 düşüş

A Haber
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Giriş: 22.11.2023 14:35
Otomobil piyasasındaki fiyat düşüşü, yan sektörleri de etkilemeye başladı. Özellikle kasko ve sigorta bedellerinde geçen yıla göre yüzde yirmiye yakın indirim var.
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