Kamu bankaları TOGG için kredi mi verecek?

Başkan Erdoğan Togg'a özel kredi için kamu bankalarına çağrı yapmıştı. Peki çalışmalar ne aşamada? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Otomotiv Satış Uzmanı Mehmet Karacabey konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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