14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Kamu bankaları TOGG için kredi mi verecek?

Kamu bankaları TOGG için kredi mi verecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2023 10:49
Başkan Erdoğan Togg'a özel kredi için kamu bankalarına çağrı yapmıştı. Peki çalışmalar ne aşamada? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Otomotiv Satış Uzmanı Mehmet Karacabey konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kamu bankaları TOGG için kredi mi verecek?
Kamu bankaları TOGG için kredi mi verecek?
Hedef 7 yılda 1 milyon Togg
Hedef 7 yılda 1 milyon Togg
Hurdadan cip yaptı! 50 bin TL harcadı
Hurdadan cip yaptı! 50 bin TL harcadı
TOGG’larla ilgili yeni paylaşım!
TOGG'larla ilgili yeni paylaşım!
Ekspertizlerde röntgen dönemi
Ekspertizlerde röntgen dönemi
İlk TOGG Başkan Erdoğan’a! Tarihi anlar
İlk TOGG Başkan Erdoğan’a! Tarihi anlar
İlk Togg Başkan Erdoğan’a!
İlk Togg Başkan Erdoğan'a!
İlk Togg Başkan Erdoğan’a!
İlk Togg Başkan Erdoğan'a!
İlk teslimat ne zaman?
İlk teslimat ne zaman?
İşte TOGG’un serüveni
İşte TOGG'un serüveni
TOGG’da kura günü
TOGG'da kura günü
TOGG’da ön sipariş bugün sona eriyor
TOGG'da ön sipariş bugün sona eriyor
Daha Fazla Video Göster