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Japon Büyükelçi Togg ile tanıştı: Ben Porsche düşündüm

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 09:38
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye'nin otomobili Togg ile tanıştı. Togg'la kısa bir gezintiye çıkan Büyükelçi izlenimlerini A Haber'e anlattı.
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