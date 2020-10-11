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İşte Türkiye'nin otomobilde tercihi! Dizel - benzin - elektrikli...

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Giriş: 11.10.2020 00:24
Güncelleme:11.10.2020 00:46
Türkiye’de elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında artış trendi sürüyor. Elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104 artarak 261 adet olarak gerçekleşti. Dizel otomobil satışları 158 bin adetle yüzde 41 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 15 bin 781 adetle yüzde 4 oldu.

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları hız kazandı. 2020'nin ilk 9 aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 104 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 58 arttı.

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 75,5 artarak 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.

2020 yılı eylül ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 202 bin 839 adetle yüzde 52,2 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 158 bin adetle yüzde 41 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı da 15 bin 781 adetle yüzde 4 oldu.

Eylül sonunda 261 adet elektrikli ve 11 bin 750 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Böylece, bu yılın ilk dokuz aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 54 artış gösterdi.

Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi eylül ayında da devam etti.

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