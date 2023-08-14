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İstanbul’a TIR'larla TOGG geldi

İHA
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Giriş: 14.08.2023 14:00
TOGG yüklü TIR'lar İstanbul’a giriş yaptı. Bir TIR dolusu TOGG’un İstanbul yolculuğu havadan görüntülendi. TX10 model olan araçların plakaları olmadığı görüldü.
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