İstanbul’a TIR'larla TOGG geldi

TOGG yüklü TIR'lar İstanbul’a giriş yaptı. Bir TIR dolusu TOGG’un İstanbul yolculuğu havadan görüntülendi. TX10 model olan araçların plakaları olmadığı görüldü.

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