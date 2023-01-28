İstanbul Havalimanı’nda Togg’a yoğun ilgi!

Türkiye Yüzyılı'nda ulaşım ve teknoloji alanında devrim yaratan projelere imza atıldı. Onlardan biri de Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg. İstanbul Havalimanı'nda sergilenen araç yoğun ilgi görüyor. Havalimanında ayrıca Türkiye'de bir ilk olan danışman robot "Ada" hizmete başladı.

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