28 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları İstanbul Havalimanı’nda Togg’a yoğun ilgi!

İstanbul Havalimanı’nda Togg’a yoğun ilgi!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2023 09:13
Türkiye Yüzyılı'nda ulaşım ve teknoloji alanında devrim yaratan projelere imza atıldı. Onlardan biri de Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg. İstanbul Havalimanı'nda sergilenen araç yoğun ilgi görüyor. Havalimanında ayrıca Türkiye'de bir ilk olan danışman robot "Ada" hizmete başladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Togg’a yoğun ilgi!
Togg’a yoğun ilgi!
Sıfır araç satışına sıkı takip!
Sıfır araç satışına sıkı takip!
Araç sahipleri dikkat!
Araç sahipleri dikkat!
Sıfır araçlarda 1001 kilometre oyunu
Sıfır araçlarda 1001 kilometre oyunu
Kasko fiyatları nasıl düşürülür?
Kasko fiyatları nasıl düşürülür?
Arabası olanlar dikkat! İşte gizli özellikler
Arabası olanlar dikkat! İşte gizli özellikler
Araçlar stoklanıyor mu?
Araçlar stoklanıyor mu?
Ön sipariş talepleri belli oldu!
Ön sipariş talepleri belli oldu!
Araçlar stoklanıyor mu?
Araçlar stoklanıyor mu?
Togg’un kullanım alanı genişliyor!
Togg’un kullanım alanı genişliyor!
Ehliyette yaş sınırı değişti!
Ehliyette yaş sınırı değişti!
Araç fiyatlarını stokçular mı yükseltiyor?
Araç fiyatlarını stokçular mı yükseltiyor?
Daha Fazla Video Göster