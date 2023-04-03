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İlk Togg Başkan Erdoğan'a! Togg'un teslimi bugün saat 16'da Külliye'de gerçekleştirilecek

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 10:34
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bugün akıllı cihazı teslim edilecek. Togg'un ikincisi ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
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