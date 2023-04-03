03 Nisan 2023, Pazartesi
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İlk Togg Başkan Erdoğan'a! Togg'un teslimi bugün saat 16'da Külliye'de gerçekleştirilecek
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bugün akıllı cihazı teslim edilecek. Togg'un ikincisi ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.