03 Nisan 2023, Pazartesi
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İlk TOGG Başkan Erdoğan’a! İşte Külliye’de tarihi anlar
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Külliye'de bugün teslim edildi ve Türkiye'nin 61 yıllık hayali gerçeğe dönüştü. 29 Ekim'de görkemli bir törenle banttan indirilen ilk yerli ve milli otomobili teslimi başlıyor. İkinci TOGG ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek.