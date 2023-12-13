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İkinci elde 6 ay ve 6 bin kilometre şartı genişliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 11:55
İkinci el araçların, sıfır fiyatlarından yüksek bir fiyatla satışa çıkarılmasının yasaklanmasına ilişkin yönetmeliğe motosikletler de dahil edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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