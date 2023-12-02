02 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları İkinci el otomobil piyasasında son durum

İkinci el otomobil piyasasında son durum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2023 11:14
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yeni yılda fiyatlar nasıl olacak? 2023'ü sektör nasıl kapatacak? 2024'ten beklentiler ne? ayrıntıları Kübra Kılıç ve konuğu aktardı.
İkinci el otomobil piyasasında son durum
İkinci el otomobil piyasasında son durum
Sürücüler dikkat! 1 Aralık’ta başlıyor
Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor
Ek MTV için son gün!
Ek MTV için son gün!
Araç almak isteyenlere aralık fırsatı!
Araç almak isteyenlere aralık fırsatı!
Ek MTv ödemesi için son gün 30 Kasım! Yatırmayanlar araçlarını satamayacak
Ek MTv ödemesi için son gün 30 Kasım! Yatırmayanlar araçlarını satamayacak
Kasko ve sigorta fiyatları düştü!
Kasko ve sigorta fiyatları düştü!
Otoparklarda bekleyen 1.5 milyon araç!
Otoparklarda bekleyen 1.5 milyon araç!
Toyota’yı vuran patlama
Toyota'yı vuran "patlama"
İkinci elde fiyatlar ne kadar düşecek?
İkinci elde fiyatlar ne kadar düşecek?
Elektrikli araçlarda yangın tehlikesi
Elektrikli araçlarda yangın tehlikesi
İşte Türkiye’nin şarj istasyonu haritası!
İşte Türkiye'nin şarj istasyonu haritası!
Otomobilde fiyat artışı durdu! Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü
Otomobilde fiyat artışı durdu! Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü
Daha Fazla Video Göster