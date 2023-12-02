02 Aralık 2023, Cumartesi
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İkinci el otomobil piyasasında son durum
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yeni yılda fiyatlar nasıl olacak? 2023'ü sektör nasıl kapatacak? 2024'ten beklentiler ne? ayrıntıları Kübra Kılıç ve konuğu aktardı.