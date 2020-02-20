İkinci el otomobil almak için doğru zaman mı? Araç kredi faiz oranları düşer mi? Uzman isim anlattı |Video

Merkez Bankası faiz indirimine devam ediyor. Peki bu faiz indirim oranı sonrası araç (otomobil) kredilerine nasıl yansıyacak? Araç kredi faiz oranları düşecek mi? İkinci el otomobil almak için doğru zaman mı? Uzman isim A Para'da anlattı.