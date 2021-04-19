İkinci el otomobil alacaklara dolandırıcılık uyarısı! 10 yıllık emek saatler içinde uçtu

2. el otomobil alacaklara flaş uyarı. Yaz dönemi öncesi otomotiv pazarında fiyatların artabileceğinin belirtilmesi üzerine ikinci el otomobiller ilgi arttı. Ancak ikinci el araba almak isteyenleri bekleyen yeni bir tehlike ortaya çıktı. Yıllardır çalışarak birikim yapan bir genç otomobil almak isterken sahte dekont yöntemiyle dolandırıldı. Araba alacak milyonlara tavsiyelerde bulundu.