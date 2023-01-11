İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araç ilanları neden düştü?

İkinci el otomobil ilanlarında sert düşüş devam ediyor. Temmuz 2022'de ilanda olan 660 bin olan ikinci el araç sayısı, 350 bin adede geriledi. Bu durum araçlar stoklanıyor mu sorularını akıllara getirdi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Otomotiv Data Şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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