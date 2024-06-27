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İkinci el araçta 6 ay ve 6 bin kilometre şartı uzatıldı! Ticaret Bakanlığı duyurdu

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 27.06.2024 11:37
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasında sürenin 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
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