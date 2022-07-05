05 Temmuz 2022, Salı
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İkinci el araçlarda kilometre oyununa son! Dakikalar içinde gerçek tespit
İkinci el otomobil sektöründe çok karşılaşılan hilelerden biri kilometre düşürme. Sadece işinde uzman kişiler tarafından anlaşılabilen bu durum artık tarihe karışıyor. Geliştirilen bir yazılım sayesinde dakikalar içinde aracın gerçek kilometresi belirleniyor.