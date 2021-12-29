İkinci el araç fiyatları düşmeye başladı! Piyasa hareketlendi mi?

Döviz kurlarındaki düşüşün ardından otomobil fiyatları da gerilemeye başladı. Vatandaşlar, "ikinci el araba fiyatları düştü mü? Dolardaki gerileme otomobil fiyatlarına ne zaman yansıyacak?" Sorularına yanıt arıyor. Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan firma sahibi Mustafa Anaçal verdi.

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