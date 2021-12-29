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İkinci el araç fiyatları düşmeye başladı! Piyasa hareketlendi mi?

A Haber
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Giriş: 29.12.2021 15:50
Döviz kurlarındaki düşüşün ardından otomobil fiyatları da gerilemeye başladı. Vatandaşlar, "ikinci el araba fiyatları düştü mü? Dolardaki gerileme otomobil fiyatlarına ne zaman yansıyacak?" Sorularına yanıt arıyor. Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan firma sahibi Mustafa Anaçal verdi.
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