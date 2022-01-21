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İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat

İHA
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Giriş: 21.01.2022 11:58
Son dönemde artan 2. el otomobil satışındaki dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Otomotiv dünyasını yakından takip eden uzmanlar alıcıları sahte raporlara karşı uyardı. Oto ekspertiz işletmecileri araç alacaklara "kendi ekspertiz raporunuza güvenin" uyarısında bulunuyor.
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