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İhracatın lideri otomotiv sektörü! Ocak ayında otomobil satışları yüzde 33,5 oranında arttı

A Haber
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Giriş: 04.02.2023 14:01
Ocak ihracatının lideri otomotiv sektörü oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre otomotiv sektörü ocak ayının ihracat lideri olarak birinci sıraya yerleşti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan OTOSTAT Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan değerlendirdi.
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