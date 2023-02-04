04 Şubat 2023, Cumartesi
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İhracatın lideri otomotiv sektörü! Ocak ayında otomobil satışları yüzde 33,5 oranında arttı
Ocak ihracatının lideri otomotiv sektörü oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre otomotiv sektörü ocak ayının ihracat lideri olarak birinci sıraya yerleşti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan OTOSTAT Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan değerlendirdi.