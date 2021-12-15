Hurdalarla elektrikli araç yaptı! 2 liraya 50 kilometre yol gidiyor

Ordu'da cep telefonu ile bilgisayar tamiri dükkanı olan Sinan Akkuş, hurdacıdan topladığı parçalar ile elektrikli araç yaptı. 2 liralık şarj ile hemen hemen 50 kilometre mesafe giden araç, saatte ise 55 kilometre hıza çıkabiliyor.

Altınordu ilçesinde ikamet eden ve elektronik aletlere de ilgisi olan 35 yaşındaki Sinan Akkuş, çevre kirliliğinin önüne geçmek, yakıt tasarrufu yapmak ve eşi ile birlikte sahilde gezebilmek için elektrikli araç üretmeye karar verdi.

1 AYDA YAPTI

Büyük kısmını hurdacılardan topladığı parçalar yapım aşaması yaklaşık bir ay süren, 3 kişilik 4 bin watt değerinde elektrikli araç üreten Sinan Akkuş, yaklaşık 5 saatte 2 TL'ye tam şarj olan aracı ile yaklaşık 50 kilometre yol gidiyor. 7 adet aküsü ve çift elektrikli motoru bulunan araçta ses sitemi ve geri manevra için vites de yer alıyor.



"SAATTE 55 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR"

Aracın, 3 kişi ile birlikte rampalarda dahi zorlanmadan gidebildiğini belirten Sinan Akkuş, "Aracımız elektrikli ve yapım aşaması yaklaşık bir ay sürdü. 4 bin watt değerinde çift motor var, bunlar da akü ile çalışıyor. Araç 3 kişiyle istenilen rampayı çıkabiliyor, gücü çok güzel. 50 kilometre yol yapıyor ve saatte yaklaşık 55 kilometre hıza ulaşıyor. Çok güzel kullanımı var ve sessi" dedi.



"İNSANLARA KENDİM YAPTIĞIMI SÖYLEYİNCE ŞAŞIRIYORLAR"

Aracın yapım aşamasında, çoğunu hurdacılardan aldığı malzemeleri kullandığını ifade eden Akkuş, "Maliyeti düşürmek adına parçaların çoğunu ikinci el malzemelerden ve hurdacılardan toparladı, ortaya da güzel bir araç çıktı. Aracı görenler nereden aldığımı ve kiralık olup olmadığını çok soruyor. Arkamdan koşan çok oluyor. İnsanlara kendim yaptığımı söyleyince şaşırıyorlar, çok ilgi çekiyor" ifadelerine yer verdi.



"2 TL'YE 50 KİLOMETRE YOL YAPIYOR"

"Araçta ses yok, hava kirliliği üretmiyor. Şuanda akaryakıt çok pahalı ve bunu 2 TL'ye şarj edip, 50 kilometre yol yapabiliyoruz. Bu aracı eşim ile birlikte sahilde gezmek için yaptım, trafiğe çıkamıyor ancak trafiğe kapalı alanlarda çok keyifli. İmkan dahilinde elektrikli farklı üretimleri de yapmak isterim. Kendi yaptığınız araç insana farklı bir keyif veriyor"