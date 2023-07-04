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Haydarpaşa Limanı’ndan otomobil satışı! Sıfır araçlar bayiye gitmeden sahiplerine teslim ediliyor

A Haber
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Giriş: 04.07.2023 16:44
Sıfır otomobil teslimatlarındaki gecikmeleri önlemek için yeni bir uygulama başlatıldı. Haydarpaşa Limanı’ndaki sıfır araçlar bayiye gitmeden sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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