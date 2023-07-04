Haydarpaşa Limanı’ndan otomobil satışı! Sıfır araçlar bayiye gitmeden sahiplerine teslim ediliyor

Sıfır otomobil teslimatlarındaki gecikmeleri önlemek için yeni bir uygulama başlatıldı. Haydarpaşa Limanı’ndaki sıfır araçlar bayiye gitmeden sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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