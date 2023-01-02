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Hayali için işini bıraktı! Halk otobüsünü KARAVANA çeviriyor

İHA
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Giriş: 02.01.2023 13:25
Eskişehir'de yaşayan Güvenç Sayan hayalini gerçekleştirmek için işini bıraktı. Eski bir halk otobüsü satın aldı. Karavana çevirmek için gece gündüz çalışıyor. İşlemleri ise anbean kayıt altına alıyor.
İşini bıraktı! Halk otobüsünü karavana çeviriyor İŞİNİ BIRAKTI! HALK OTOBÜSÜNÜ KARAVANA ÇEVİRİYOR

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İşini bıraktı! Otobüsü karavana çeviriyor
İşini bıraktı! Otobüsü karavana çeviriyor
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