Hayali için işini bıraktı! Halk otobüsünü KARAVANA çeviriyor

Eskişehir'de yaşayan Güvenç Sayan hayalini gerçekleştirmek için işini bıraktı. Eski bir halk otobüsü satın aldı. Karavana çevirmek için gece gündüz çalışıyor. İşlemleri ise anbean kayıt altına alıyor.

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