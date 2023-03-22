Ferrari siber saldırıya uğradı

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, müşterilerinin kişisel bilgilerini ifşa eden siber saldırıya uğradı. Saldırıda müşterilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi özel bilgiler sızdırıldı.

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