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Ferrari siber saldırıya uğradı

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Giriş: 22.03.2023 08:13
İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, müşterilerinin kişisel bilgilerini ifşa eden siber saldırıya uğradı. Saldırıda müşterilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi özel bilgiler sızdırıldı.
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Ferrari siber saldırıya uğradı
Ferrari siber saldırıya uğradı
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