Elektrikli araç teknikerlerine ihtiyaç var! Araba pazarının 5’te 1’ine sahip

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları özellikle son yıllarda büyük bir artış gösteriyor. Ancak, bu araçlar arızalandığında tamir edecek servis çalışanı sayısı aynı oranda artmadı. Öyle ki, elektrikli araçlardan anlayan tekniker sayısının yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor. Bu durumsa, beraberinde yeni bir iş kolunu doğuruyor. İşte o haberin detayları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN