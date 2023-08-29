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Ek MTV'de taksit ödeme süresi uzatıldı! Son tarih 6 Eylül

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Giriş: 29.08.2023 10:56
Son dakika haberine göre ek MTV ödemelerinde son taksit ödeme süresi 31 Ağustos tarihinden 6 Eylül tarihine uzatıldı. MTV ödemeleri vergi dairesi ve internet üzerinden interaktif vergi dairesine yatırılabiliyor. Bununla birlikte anlaşmalı bankalar üzerinden ve PTT'lerden de ödemeler yapılabiliyor.
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