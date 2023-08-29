Ek MTV'de taksit ödeme süresi uzatıldı! Son tarih 6 Eylül

Son dakika haberine göre ek MTV ödemelerinde son taksit ödeme süresi 31 Ağustos tarihinden 6 Eylül tarihine uzatıldı. MTV ödemeleri vergi dairesi ve internet üzerinden interaktif vergi dairesine yatırılabiliyor. Bununla birlikte anlaşmalı bankalar üzerinden ve PTT'lerden de ödemeler yapılabiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN