28 Aralık 2021, Salı
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Efsane yine yollarda! Anadol STC Pekin – Paris Rallisi’nde yarışacak
Bir dönemin efsanelerinden biri olan Anadol, 55'inci yılına özel olarak piste iniyor. 37 gün sürecek Pekin - Paris Rallisi'ne hazırlıklar ise sürüyor. Eski ralli şampiyonu Serdar Bostancı, işte o zorlu parkur için hazırlıklarını A Haber'e anlattı.