12 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Dolandırıcıların yeni yöntemi! Kamu personeli yalanıyla tuzağa düşürülüyor

Dolandırıcıların yeni yöntemi! Kamu personeli yalanıyla tuzağa düşürülüyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2023 16:50
Dolandırıcıların yeni taktiği kamu personeli yalanı. Peki araç alım satımında tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmeli? Merak edilenleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan otomobil editörü Mesut Bıyık anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dolandırıcıların yeni yöntemi!
Dolandırıcıların yeni yöntemi!
2. el araçta usulsüz satışa denetim
2. el araçta usulsüz satışa denetim
Otomobil fiyatları nasıl etkilenecek?
Otomobil fiyatları nasıl etkilenecek?
Fırsatçıların 3 sıfır kurnazlığı!
Fırsatçıların 3 sıfır kurnazlığı!
İkinci el araç satışına fiyat düzenlemesi
İkinci el araç satışına fiyat düzenlemesi
Otomobil satışında yeni uygulama
Otomobil satışında yeni uygulama
Antika araç sergisine yoğun ilgi
Antika araç sergisine yoğun ilgi
TOGG Türkmenistan’da! Hayırlı olsun tütsüsü...
TOGG Türkmenistan'da! Hayırlı olsun tütsüsü...
Bayram öncesi kiralık araç kalmadı!
Bayram öncesi kiralık araç kalmadı!
Uzun yol öncesi dikkat!
Uzun yol öncesi dikkat!
Otomobilde fahiş fiyata Dur denecek!
Otomobilde fahiş fiyata "Dur" denecek!
Araç piyasası ne durumda?
Araç piyasası ne durumda?
Daha Fazla Video Göster