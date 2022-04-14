14 Nisan 2022, Perşembe
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Dede yadigarı 1974 model traktöre 60 bin TL harcadı! Evinin garajında öyle bir hale getirdi ki…
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Ayhan İçöz, dedesinden kalma 1974 model traktörü internet üzerinden izlediği videolar yardımı ile evinin garajında yeniden tasarlayarak öyle bir şeye çevirdi ki görenler şaştı kaldı.