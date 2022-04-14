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Dede yadigarı 1974 model traktöre 60 bin TL harcadı! Evinin garajında öyle bir hale getirdi ki…

İHA
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Giriş: 14.04.2022 13:23
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Ayhan İçöz, dedesinden kalma 1974 model traktörü internet üzerinden izlediği videolar yardımı ile evinin garajında yeniden tasarlayarak öyle bir şeye çevirdi ki görenler şaştı kaldı.
1974 model araca 60 bin TL harcadı! Son hali... 1974 MODEL ARACA 60 BİN TL HARCADI! SON HALİ...

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