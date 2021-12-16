16 Aralık 2021, Perşembe
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Çip krizi yedek parça sektörünü de vurdu
Sangın döneminde otomotiv sektöründe yedek parça krizi büyüdü. Üretim aksayınca araçların parçalarına ulaşmada yaşanan sıkıntılar arttı. Hal böyle olunca araç sahipleri zor durumda kaldı.