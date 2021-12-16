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Çip krizi yedek parça sektörünü de vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.12.2021 16:56
Güncelleme:16.12.2021 16:57
Sangın döneminde otomotiv sektöründe yedek parça krizi büyüdü. Üretim aksayınca araçların parçalarına ulaşmada yaşanan sıkıntılar arttı. Hal böyle olunca araç sahipleri zor durumda kaldı.
Çip krizi yedek parça sektörünü de vurdu
Çip krizi yedek parça sektörünü de vurdu
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