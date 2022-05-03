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Çip krizi otomobil üretimini neden etkiledi! Bir otomobilde kaç çip bulunur?

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Giriş: 03.05.2022 12:04
Pandemi ile başlayan çip krizi özellikle otomobil sektörünü sekteye uğrattı. Birçok otomobil markası kriz nedeni ile üretimi durdurma kararı aldı. Rusya Ukrayna savaşı da çip krizinin üzerine tuz biber ekti. Peki çip krizi otomobil sektörünü nasıl etkiliyor? Bir otomobilde kaç adet çip kullanılıyor?
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Otomobilde kaç çip bulunur?
Otomobilde kaç çip bulunur?
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