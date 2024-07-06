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Çin'den Manisa'ya 1 milyar dolarlık yatırım! Çinli firma otomobil fabrikası kuracak

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.07.2024 14:11
Son dakika haberleri… Çinli otomotiv firması, Manisa'da bir milyar dolarlık fabrika kuracak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er anlattı.
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Çin’den Manisa’ya 1 milyar dolarlık yatırım!
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