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Büyük otobüs ehliyetinde yaş sınırı 24’e indi

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Giriş: 16.01.2023 12:17
Büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi. Değişiklikle şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor. İşte detaylar…
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