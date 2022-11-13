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Bu araç yakıtı kokluyor! 1 litre benzinle 310 km yol... İTÜ’lü öğrenciler sınırları zorluyor

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Giriş: 13.11.2022 09:14
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri bir litre benzinle tam 310 km yol kateden otomobil yaptılar. Yeni hedefleri ise bir litre benzinle 1000 km yol katedebilmek.
Bu araç yakıtı kokluyor BU ARAÇ YAKITI KOKLUYOR

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Bu araç yakıtı kokluyor!
Bu araç yakıtı kokluyor!
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