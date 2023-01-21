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Bayi ve galeriler arasında fiyat farkı açılıyor! Araçlar stoklanıyor mu?

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Giriş: 21.01.2023 09:47
Otomotiv piyasasındaki fiyatlar dalgalanmalar devam ediyor. Sektör temsilcisi Muhammed Ali Karakaş, otomotiv sektöründeki tedarik sıkıntısına dikkati çekti. Peki sıfır araçta bayi ve galeriler arasında fiyat farkı neden açıldı? Araçlar stoklanıyor mu? İşte tüm detaylar…
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Araçlar stoklanıyor mu?
Araçlar stoklanıyor mu?
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