Bayi ve galeriler arasında fiyat farkı açılıyor! Araçlar stoklanıyor mu?

Otomotiv piyasasındaki fiyatlar dalgalanmalar devam ediyor. Sektör temsilcisi Muhammed Ali Karakaş, otomotiv sektöründeki tedarik sıkıntısına dikkati çekti. Peki sıfır araçta bayi ve galeriler arasında fiyat farkı neden açıldı? Araçlar stoklanıyor mu? İşte tüm detaylar…

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