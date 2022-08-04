04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Bayi, galeri, filo üçgeninde neler oluyor? Otomobil fiyatları neden bu kadar yüksek?

Bayi, galeri, filo üçgeninde neler oluyor? Otomobil fiyatları neden bu kadar yüksek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2022 11:47
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobilde bayi, galeri ve filo şirketlerinin fiyatları şişirip karı paylaştığına yönelik ihbarları incelediklerini belirterek, "İncelememiz devam ediyor" dedi. Bakan Muş, otomobil satışlarında bayi, galeri ve filo üçgeninde yapılan operasyona dikkat çekti. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobil piyasasında şeytan üçgeni!
Otomobil piyasasında şeytan üçgeni!
Otomobil piyasasında şeytan üçgeni
Otomobil piyasasında şeytan üçgeni
TOGG yeni iş ilanları açtı!
TOGG yeni iş ilanları açtı!
ÖTV etkisi! İndirimin adı yetti
ÖTV etkisi! İndirimin adı yetti
Türkiye’de bir ilk! 15 dakika işlem tamam
Türkiye'de bir ilk! 15 dakika işlem tamam
Civic Type R tanıtıldı
Civic Type R tanıtıldı
Çip krizi yedek parça sektörüne yaradı
Çip krizi yedek parça sektörüne yaradı
Torpidoya ayaklarınızı koymayın!
Torpidoya ayaklarınızı koymayın!
Görücüye çıktı! A Haber görüntüledi
Görücüye çıktı! A Haber görüntüledi
Küresel otomotiv pazarında satışlar azaldı!
Küresel otomotiv pazarında satışlar azaldı!
TOGG’dan haber var: Üretime hazır...
TOGG'dan haber var: "Üretime hazır..."
Yoğun talep! Araç kiralarken dikkat...
Yoğun talep! Araç kiralarken dikkat...
Daha Fazla Video Göster