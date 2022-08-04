04 Ağustos 2022, Perşembe
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Bayi, galeri, filo üçgeninde neler oluyor? Otomobil fiyatları neden bu kadar yüksek?
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobilde bayi, galeri ve filo şirketlerinin fiyatları şişirip karı paylaştığına yönelik ihbarları incelediklerini belirterek, "İncelememiz devam ediyor" dedi. Bakan Muş, otomobil satışlarında bayi, galeri ve filo üçgeninde yapılan operasyona dikkat çekti. İşte tüm detaylar…