Başkan Erdoğan'dan Elon Musk'a fabrika teklifi

Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüşmesinde, Musk'a Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurmayı teklif etti. Peki bu öneri hayata geçer mi? Otomotiv Uzmanı Mesut Bıyık A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN