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Başkan Erdoğan'dan Elon Musk'a fabrika teklifi

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 14:43
Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüşmesinde, Musk'a Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurmayı teklif etti. Peki bu öneri hayata geçer mi? Otomotiv Uzmanı Mesut Bıyık A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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