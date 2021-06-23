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Avrupa'da iki büyük firmadan üretime ara! Otomotivde çip krizinin sebebi ne?

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Giriş: 23.06.2021 11:50
Güncelleme:23.06.2021 11:51
Koronavirüs salgınında sona yaklaşıldı ancan çip krizi hala çözülemedi. Hatta durum öyle bir hal aldı ki, avrupanın en büyük iki otomobil markası çip tedarik sıkıntısı sebebiyle üretime bir süre ara vermek zorunda kaldı. Peki çip krizinin sebebi ne? İşte detaylar...

Dünya koronavirüs salgını ile birlikte bir çok ilkleri yaşadı. İşte bunlardan biri de çip kriziydi. Özellikle otomotiv sektöründe etkisini gösteren çip krizi, sadece sıfır araçları değil ikinci ellere de yansıdı.

Uzmanlar ise çip krizinin, aslında bir planlama hatasından kaynaklandığına dikkati çekiyor.

Otomobil üreticilerinin çip tedarik edememesi araç fiyatlarına da yansıdı.

Pandeminin başlamasıyla beraber çip krizide patlak verdi ve bu kriz tüm oromobil sektörünü derinden etkiledi. Peki çip krizi sektörü nasıl etkiledi?

Galerici Aref Demirci, "İkinci el piyasasını tabi ki etkiledi fiyatlar yüksek durumda hala. pandemiden dolayı geçen senede aynı şekilde yüksekdi. Devam ediyor yükselmeye. Çünkü hala Avrupa otomobillerde çip sıkıntısı olduğu için üretim olmadığından dolayı, ikici el de talep olduğundan dolayı da fiyatlar yükseliyor." ifadelerini kullandı.

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