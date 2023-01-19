Sıfır araçta bayi ve galeriler arasında fiyat farkı açıldı. Peki araçlar stoklanıyor mu? Sıfır araçta bayi ve galeriler arasında fiyat farkı neden açıldı? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. Sektör Temsilcisi Muhammed Ali Karakaş, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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