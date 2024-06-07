“Aracımı tamir etmedin” davası: 150 bin TL’yi aldı, tamir etmedi

Bir sürücü aracını sanayiye götürdü. Usta, aracın şanzımanında arıza olduğu söyledi, 150 bin lira da maliyetinin olacağını... Değişmesi gereken parçalar vardı. İstenen parayı ödedi, bıraktı aracını. Dolandırıldığını ise aracı teslim aldıktan sonra anladı. Ne arıza giderilmiş, ne de söylenen parçalar değişmişti.

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