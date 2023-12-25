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Araç takip cihazı zorunlu hale geliyor! Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 11:44
Şehirlerarası yolcu taşımacılığında 1 Ocak 2024 itibarıyla yeni dönem başlıyor. Araç takip cihazı itibarıyla zorunlu hale geliyor. Araç takip cihazı taktırmayanlar hangi cezalar uygulanacak? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan otobüs işletmecisi Özer Özikizler anlattı.
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