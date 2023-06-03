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Araç satışında yeni dönem! Yeni ön büro ve form sistemi nedir?

A Haber
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Giriş: 03.06.2023 10:07
Güncelleme:03.06.2023 10:10
Otomobil alım-satımda mağduriyetin önüne geçmek için bir ilke imza atıldı. Devir işlemlerinde dolandırıcılığa karşı "yeni ön büro ve form" sistemi üzerinden araç satışı yapıldı. Peki nedir bu yöntem? İşte tüm ayrıntılar…
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