Araç satışında yeni dönem! Yeni ön büro ve form sistemi nedir?

Otomobil alım-satımda mağduriyetin önüne geçmek için bir ilke imza atıldı. Devir işlemlerinde dolandırıcılığa karşı "yeni ön büro ve form" sistemi üzerinden araç satışı yapıldı. Peki nedir bu yöntem? İşte tüm ayrıntılar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN