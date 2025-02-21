21 Şubat 2025, Cuma
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Araç satışında elektronik ilan doğrulama sistemi! Yeni sistem 1 Nisan'da hayata geçirilecek
Emlak sektöründe olduğu gibi ikinci el araç satışlarında da Elektronik İlan Doğrulama Sistemi devreye giriyor. e-Devlet üzerinden yapılacak doğrulama ile dolandırıcılığın önüne geçilirken, kayıt dışı satışlar da engellenecek. Yeni sistemle güvenli ve şeffaf bir alım satım süreci hedefleniyor.