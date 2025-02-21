21 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Otomobil Videoları Araç satışında elektronik ilan doğrulama sistemi! Yeni sistem 1 Nisan'da hayata geçirilecek
Araç satışında elektronik ilan doğrulama sistemi! Yeni sistem 1 Nisan’da hayata geçirilecek

Araç satışında elektronik ilan doğrulama sistemi! Yeni sistem 1 Nisan'da hayata geçirilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2025 21:36
Emlak sektöründe olduğu gibi ikinci el araç satışlarında da Elektronik İlan Doğrulama Sistemi devreye giriyor. e-Devlet üzerinden yapılacak doğrulama ile dolandırıcılığın önüne geçilirken, kayıt dışı satışlar da engellenecek. Yeni sistemle güvenli ve şeffaf bir alım satım süreci hedefleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Araç satışında elektronik ilan doğrulama sistemi! Yeni sistem 1 Nisan’da hayata geçirilecek
Araç satışında elektronik ilan doğrulama sistemi!
Araç satışında elektronik ilan doğrulama sistemi!
Yap-boz gibi otomobil!
Yap-boz gibi otomobil!
Trafikte makas terörüne ağır cezalar geliyor!
Trafikte makas terörüne ağır cezalar geliyor!
İstanbul’da hurda yığını araç mezarlığı!
İstanbul’da hurda yığını araç mezarlığı!
Hurda teklifi Meclis’te! ÖTV indirimi mi geliyor?
Hurda teklifi Meclis’te! ÖTV indirimi mi geliyor?
İkinci el fiyatı sıfırı solladı!
İkinci el fiyatı sıfırı solladı!
Kış aylarında araç kullanırken dikkat!
Kış aylarında araç kullanırken dikkat!
Hurda teşviki teklifi TBMM’de
Hurda teşviki teklifi TBMM'de
Hurda araç teşviki Meclis’te
Hurda araç teşviki Meclis’te
Türk sürücüler kibarlıkta 3. sırada!
Türk sürücüler kibarlıkta 3. sırada!
Sahte ekspertiz baltayı taşa vurdu!
Sahte ekspertiz baltayı taşa vurdu!
Otomobilin önünü açan kadın
Otomobilin önünü açan kadın
Daha Fazla Video Göster