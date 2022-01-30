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Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit ödemesi yarın son gün | MTV ödemesi nasıl yapılır?

A Haber
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Giriş: 30.01.2022 11:17
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ilk taksit ödemeleri için yarın son gün. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? Ayrınıtları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek, 2022 MTV ödemeleri ne kadar?

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