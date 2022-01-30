30 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit ödemesi yarın son gün | MTV ödemesi nasıl yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ilk taksit ödemeleri için yarın son gün. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? Ayrınıtları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek, 2022 MTV ödemeleri ne kadar?