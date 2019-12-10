Araç muayenesinde nelere dikkat edilmeli? Araç muayenesi öncesi 10 kritik uyarı!

Kış koşullarında araç bakımı ve düzenli muayene sadece araç sahibinin değil, çevredekilerin de güvenliği açısından önemli. Peki, sürücüler muayene öncesi nelere dikkat etmeli. İşte araç muayenesi öncesi araç sahiplerine 10 kritik uyarı…