Araç kredisine düzenleme yolda! İkinci el araçta kredi limiti değişecek mi?

Araç fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kredi limitlerinde de güncelleme yapılması gündeme geldi. Araba sahibi olmak isteyenler taşıt kredisi faiz oranlarında güncelleme bekliyor. Peki bu oran ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülen, konu ile ilgili A Haber’de değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN