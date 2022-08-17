Araç kiralarken dikkat! Nelere dikkat edilmeli?

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte araç kiralama şirketlerinde talep patlaması yaşanıyor. Sektör temsilcileri, yaşanan talep artışına paralel olarak tüketici mağduriyetlerinin de arttığını söyledi. Peki, tüketiciler güvenli araç kiralayabilmek için nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde...

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