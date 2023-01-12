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Araç fiyatlarını stokçular mı yükseltiyor?

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 10:47
Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında stok yapanlara karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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