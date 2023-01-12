Araç fiyatlarını stokçular mı yükseltiyor?

Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında stok yapanlara karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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