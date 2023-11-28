28 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Araç almak isteyenlere aralık fırsatı! Sıfır otoda kampanya dönemi

Araç almak isteyenlere aralık fırsatı! Sıfır otoda kampanya dönemi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2023 12:06
Güncelleme:28.11.2023 12:08
Yeni yıla sayılı günler kala otomobil bayilerinde indirim ve kampanyalar arttı. Peki araç almak isteyenler için en avantajlı dönem ne zaman? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Araç almak isteyenlere aralık fırsatı!
Araç almak isteyenlere aralık fırsatı!
Ek MTv ödemesi için son gün 30 Kasım! Yatırmayanlar araçlarını satamayacak
Ek MTv ödemesi için son gün 30 Kasım! Yatırmayanlar araçlarını satamayacak
Kasko ve sigorta fiyatları düştü!
Kasko ve sigorta fiyatları düştü!
Otoparklarda bekleyen 1.5 milyon araç!
Otoparklarda bekleyen 1.5 milyon araç!
Toyota’yı vuran patlama
Toyota'yı vuran "patlama"
İkinci elde fiyatlar ne kadar düşecek?
İkinci elde fiyatlar ne kadar düşecek?
Elektrikli araçlarda yangın tehlikesi
Elektrikli araçlarda yangın tehlikesi
İşte Türkiye’nin şarj istasyonu haritası!
İşte Türkiye'nin şarj istasyonu haritası!
Otomobilde fiyat artışı durdu! Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü
Otomobilde fiyat artışı durdu! Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü
Togg ile Türkiye’den Hollanda’ya yolculuk
Togg ile Türkiye'den Hollanda'ya yolculuk
Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü
Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü
Otomobil bayilerinden indirim
Otomobil bayilerinden indirim
Daha Fazla Video Göster