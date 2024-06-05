Araç alım-satımında 'fast' dönemi! MB güvenli ödeme işlem servisini devreye aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası onay gerektiren ödeme işlemleri için yeni bir adım attı. Fast güvenli ödeme işlemi katman servisinin devreye alındığını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan otomotiv uzmanı Serdar Denizmen anlattı.

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