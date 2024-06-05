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Araç alım-satımında 'fast' dönemi! MB güvenli ödeme işlem servisini devreye aldı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 05.06.2024 14:28
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası onay gerektiren ödeme işlemleri için yeni bir adım attı. Fast güvenli ödeme işlemi katman servisinin devreye alındığını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan otomotiv uzmanı Serdar Denizmen anlattı.
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