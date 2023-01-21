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Arabası olanlar dikkat! Otomobillerdeki gizli özellikler… Çoğunda var ama bilen yok

A Haber
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Giriş: 21.01.2023 10:09
Otomobillerde bazı donanım ve özellikler var ki, kullanıcıların birçoğu bu özellikleri ya bilmiyor ya da hiç kullanmıyor. İnternette gizli özellik başlığı ile paylaşılan bu özelliklerin bir kaçını A Haber izleyicileri için derledi.
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