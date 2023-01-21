Arabası olanlar dikkat! Otomobillerdeki gizli özellikler… Çoğunda var ama bilen yok

Otomobillerde bazı donanım ve özellikler var ki, kullanıcıların birçoğu bu özellikleri ya bilmiyor ya da hiç kullanmıyor. İnternette gizli özellik başlığı ile paylaşılan bu özelliklerin bir kaçını A Haber izleyicileri için derledi.

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