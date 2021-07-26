Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırına dikkat...

Otomotiv dünyasında son dönemin en çok tartışılan konusu hız sınırları. Özellikle otoyollarda her ülkenin kendine özel hız sınırları bulunuyor. İşte vatandaşların merak ettiği 'Hangi yollarda hangi limitler var?', 'Cezalar ne kadar?', 'hangi yollara hangi araçlar girebilir?