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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırına dikkat...

İHA
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Giriş: 26.07.2021 09:27
Güncelleme:26.07.2021 09:30
Otomotiv dünyasında son dönemin en çok tartışılan konusu hız sınırları. Özellikle otoyollarda her ülkenin kendine özel hız sınırları bulunuyor. İşte vatandaşların merak ettiği 'Hangi yollarda hangi limitler var?', 'Cezalar ne kadar?', 'hangi yollara hangi araçlar girebilir?
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